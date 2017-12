Slideshow

Nog even geduld voor hybride Porsche 911 Komst in 2023 aannemelijk

Waar eerder bekend werd dat Porsche in 2025 de helft van zijn modellen aan een stekker wilt hebben, zijn die plannen voor de 911 een stuk concreter geworden.

Porsche CEO Oliver Blume heeft namelijk bij Automotive News aangegeven dat we twee jaar eerder een plug-in hybride 911 op de weg kunnen verwachten. In 2019 verschijnt de geheel nieuwe 911 en Blume heeft nu verklaard dat halverwege de levensloop van dat model er een plug-in verschijnt. Dat zal dus zo'n vijf jaar later worden, rond 2023. Bij het ontwerp van de nieuwe het nieuwe platform voor de 911 is er al rekening gehouden met de komst van een grote batterij, vertelt Blume verder.

In de huidige showroom van Porsche vinden we hybride-versies van de Panamera, Panamera Sport Turismo en Cayenne. In de komende jaren komen daar, als de plannen van Porsche ons doen geloven, meer modellen bij. In Stuttgart kijken ze zelfs een stukje verder met de Porsche Mission E: de eerste volledig elektrische auto van Porsche.