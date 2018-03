Pick-up op Atlas-basis? Nóg een grote Volkswagen in New York

Volkswagen presenteerde vanmorgen al de Atlas Sportcross Concept, maar dat is niet het enige nieuws dat de Duitsers hebben in New York. Ook de tweede nieuwkomer belooft nogal aan de maat te zijn.

Het valt bijna niet op omdat de auto op deze teaserplaatjes net als de Atlas Sportcross in rood is uitgevoerd, maar het gaat toch echt om twee verschillende concept-cars. Voorafgaand aan de autoshow van New York waren er al geruchten die zeiden dat Volkswagen met een pick-up voor de Amerikaanse markt zou komen en er is nog geen reden om dat vermoeden overboord te gooien. Op de afbeelding van de voorzijde zou het nog om een SUV kunnen gaan, maar de verticale achterlichtunits in de tweede teaserplaat wekken wel degelijk de suggestie van een laadbak.

Een pick-up van Volkswagen in de VS zou geen gekke stap zijn, want de 'truck' is nog altijd het populairste voertuig van het land. Volkswagen zet momenteel stevig in op groei op de Amerikaanse markt, wat onder meer geleid heeft tot de grote Atlas-SUV. Als er inderdaad een pick-up komt deelt die auto vermoedelijk z'n technische basis met die auto. De Honda Ridgeline is daarmee een van de belangrijkste concurrenten, want in tegenstelling tot de razendpopulaire trucks van Ford, GM en Dodge heeft die Japanner een zelfdragende carrosserie.

In de vorm van de Amarok heeft Volkswagen sinds een paar jaar al een pick-up in het gamma, maar die auto is net als bijvoorbeeld de Toyota Hilux bedoeld voor onder meer Azië, Europa en Afrika. Aan een 'truck' voor de Amerikaanse markt worden andere eisen gesteld.