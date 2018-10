Nieuwe kleur... en ander front? Nóg een Chevrolet Camaro op SEMA

Slideshow

Onlangs maakten we kennis met een tweetal bijzondere Camaro's dat namens Chevrolet de SEMA-show in Las Vegas moet gaan stelen. Er is echter een derde exemplaar, en dat verhult wellicht een opmerkelijk nieuwtje.

Officieel is het nieuws bij deze fluoriserende Camaro vooral de kleur, die door de makers 'Shock Yellow' wordt genoemd, maar ook een tintje groen bevat. De opvallende kleur wordt in 2019 daadwerkelijk leverbaar op de Camaro. Daarnaast toont Chevrolet verschillende accessoires die eveneens hun weg naar de prijslijst zullen vinden. General Motors pikt kennelijk graag een graantje mee als Camaro-eigenaren hun auto gaan personaliseren en biedt binnenkort de getoonde Recaro-stoelen, Brembo-remmen, open luchtfilters, onderstelcomponenten, badges en spoilers zelf aan.

Het interessantste nieuws is echter niet op de accessoire- of kleurenlijst te vinden, maar aan de voorzijde van de 'Shock'-Camaro. De felgekleurde SS heeft namelijk een iets andere voorzijde dan de onlangs gefacelifte reguliere SS, die op een aantal punten afwijkt van de eveneens strakgetrokken gewone Camaro. Bij de gloednieuwe SS zijn de bovenste en de onderste grille optisch met elkaar verbonden door een zwarte balk waarin ook het logo is opgenomen, terwijl dat logo bij de Sema-auto in de bovenste grille huist en de genoemde balk is meegespoten in het fluorescerende groengeel. Daarmee lijkt Chevrolet tegemoet te komen aan de weerzin die er onder Amerikaanse autoliefhebbers naar verluidt heerst tegen het nieuwe Camaro SS-front. Het zou zomaar kunnen gebeuren dat Chevrolet in no-time weer op z'n beslissing terugkomt. Het zou één van de snelste updates van een auto ooit zijn, want de in april gepresenteerde gefacelifte Camaro staat nog maar net in de showrooms.

Als de wijzigingen worden doorgevoerd, gelden ze overigens alleen voor de SS. Bij andere versies is het logo al 'gewoon' in de grille opgenomen en zijn beide luchtinlaten reeds van elkaar gescheiden. Behalve de opvallend gekleurde SS neemt Chevrolet ook een Camaro met maar liefst 1.013 pk mee naar Sema.