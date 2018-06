Elektrisch retrokleintje Nobe 100 is enthousiast project

In Estland is een ambitieus bedrijf gestart: Nobe Cars. Via crowdfunding probeert de onderneming genoeg geld bij elkaar te krijgen om een eerste auto in productie te nemen.

Nobe Cars hoopt via crowdfunding genoeg geld binnen te harken om de Nobe 100 in productie te nemen, een auto die in elk opzicht opmerkelijk is. De Nobe 100 is namelijk een volledig elektrische driewieler waarbij elk wiel elektrisch aangedreven is. Hoe groot het accupakket is, houdt Nobe Cars nog even onder de pet, maar het bedrijf spreekt wel van een beoogde actieradius van 220 kilometer. De driewieler moet een snelheid van 110 km/h kunnen halen. Nobe Cars wil het vrolijk ogende EV'tje verder uitrusten met een uitneembare accu, een compact exemplaar dat gebruikt wordt om zaken als de infotainment en klimaatregeling mee van stroom te voorzien. In geval van nood moet deze accu de auto aan een extra reikwijdte van 40 kilometer kunnen helpen.

Het koetsje van de Nobe 100 oogt vanuit elke hoek klassiek en doet denken aan de Messerschmitts uit de jaren vijftig en zestig. Volgens Nobe Cars is het dak van de auto uitneembaar. Nobe Cars heeft onder andere Peter Vesterbacka aangetrokken als Brand Manager. Voorheen was Vesterbacka onder meer actief voor de Zweedse softwaredeveloper Rovio, met name bekend van de mobiele game Angry Birds. Nobe Cars hoopt middels crowdfunding 1 miljoen euro op te halen.