Knopjes en geluidjes Nissan X-Trail als Millennium Falcon

Nissan houdt maar niet op met zijn Star Wars-gekte. Het merk presenteert een Rogue die is omgebouwd tot Millennium Falcon, een ruimteschip uit het Star Wars-universum.

In december presenteerde Nissan een hele rits modellen die overgoten waren met het Star Wars-thema. Waar Nissan eind vorig jaar nog inspeelde op het feit dat de toen nieuwe Star Wars-film 'The Last Jedi' die maand voor het eerst in de bioscoop draaide, haakt Nissan nu in op de première van de film 'Solo: A Star Wars Story'.

De Nissan Rogue op de foto's, in ons deel van de wereld X-Trail geheten, is door Nissan verkleed als Millennium Falcon, een ruimteschip uit de Star Wars-wereld. De auto is niet alleen vanbuiten aangepakt, ook het binnenste van de SUV is op de schop gegaan. Nissan strooit met extra knoppen, monteert extra interieurverlichting en voegt zelfs geluidseffecten toe. Productieplannen? Natuurlijk niet, maar wel weer een opvallende showauto, waar Nissan in de Verenigde Staten een boel aandacht mee hoopt te genereren.

