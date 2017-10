Slideshow

Nissan warmt op voor komst nieuwe concept-car Slimme cross-over naar Tokyo

Nissan presenteert een video waarin het merk de eerder aangekondigde nieuwe concept-car voor de Tokyo Motor Show in beeld brengt.

Nissan liet eerder al weten dat het achter de coulissen druk in de weer was met de ontwikkeling van een nieuw studiemodel, een vooruitblik op een auto waarmee het merk laat zien hoe het de toekomst van 'Intelligent Mobility' voor zich ziet. Welke carrosserievariant Nissan voor zijn conceptuele nieuwkomer gekozen had, hield het merk nog even geheim. Wij vermoedden al dat het zou gaan om een cross-over en dat blijkt inderdaad het geval te zijn.

De nog naamloze concept-car draagt een blauwe koets met een sterk aflopende daklijn. Het studiemodel beschikt over autonome technieken en wordt ongetwijfeld aangedreven door een of meerdere elektromotoren. Kijk niet gek op als Nissan een productieversie van het model op de planning heeft staan. Al in 2012 gaf het merk met de Terra Concept namelijk al aan dat het wel interesse had in het toevoegen van een elektrische cross-over aan het modellengamma. Over een week weten we meer!