Nissan test upgrade autonoom rijden Prototype ProPilot de weg op

Nissan reed in Tokyo de eerste autonome meters met het prototype van de volgende generatie ProPilot. Vanaf 2020 komt het systeem op de markt.

Nissan testte de volgende generatie ProPilot-technologie op een gewijzigde Infiniti Q50 sport sedan. De technologie stelt het voertuig in staat autonoom te werken in steden en op snelwegen. Vanaf het moment dat de bestuurder een bestemming invoert, brengt de auto je daarheen.

Het nieuwe systeem, wat vanaf 2020 leverbaar wordt, gaat een flinke stuk verder dan de huidige variant. Door middel van 12 sensoren, 12 camera's, 9 millimeter golfradars, zes laserscanners en een high-definition kaart is het mogelijk om zelfs drukke kruispunten zelfstandig over te steken. Bijzonder aan het systeem is dat de technologie compleet is weggewerkt in de koets van de Infiniti Q50. Volgens de Japanse ontwikkelaars zorgt de software ervoor dat de auto zich op een 'menselijke' manier voortbeweegt.

De eerste generatie ProPilot is al in productie. De nooit in Nederland geleverde Serena is sinds dit jaar in staat om zich op de snelweg tot op zekere hoogte autonoom te kunnen verplaatsen. De Serena kan op de snelweg op één baan zelfstandig aan de slag. De auto bepaalt in zijn autonome modus zelf of er geremd, bijgestuurd of gasgegeven wordt. De Qashqai verschijnt komend jaar ook op de Nederlandse wegen met de eerste versie van ProPilot.