Slideshow

'Nissan te stil over EV-capaciteiten' 'Niet goed gecommuniceerd hoe ver we zijn'

Nissan mag dan wereldwijd marktleider zijn als het gaat om de productie van elektrische auto’s (de Leaf is met 300.000 stuks de best verkochte elektrische auto ter wereld), maar het grote publiek denkt bij EV’s eerder aan Tesla of Toyota, zo blijkt uit enquêtes.

Die eerste naam is begrijpelijk, maar Toyota verkoopt niet eens elektrische auto's. Nissan heeft dat voor een groot deel aan zichzelf te danken, zegt Philippe Saillard - Senior Vice President, Sales and Marketing van Nissan Europe in gesprek met AutoWeek tijdens de introductie van de nieuwe generatie Nissan Leaf.

"Voor een merk als Tesla is het wellicht wat gemakkelijker dan voor ons om zich als EV-bouwer te promoten. Het zit in het DNA van merk en ze hebben geen heritage zonder EV's zoals wij. Maar als zelfs Toyota, dat enkel hybriden en plug-ins levert, bij het grotere publiek meer bekend staat om 'zijn EV's' dan wij, Dan hebben we iets niet goed gedaan. Het speelt wellicht mee dat we zo vroeg waren met de eerste Leaf. Er was toen nog niet zo veel interesse in elektrische auto's. En mogelijk hebben we te veel gefocussed op 'Leaf' in plaats van Nissan Leaf. We hebben onszelf wel als doel gesteld om dat imago terug te pakken."