Slideshow

Nissan Serena als e-Power naar Tokio EV met range extender

Nissan breidt zijn aanbod voor de Tokyo Motor Show vandaag verder uit met de Serena e-Power, een forse familiebus met een elektrische aandrijflijn.

Nissan heeft een heel arsenaal aan nieuwelingen bedacht voor de Tokyo Motor Show die morgen zijn poorten opent. Het merk presenteert er uiteraard de nieuwe Leaf, maar heeft er ook een Nismo-versie van bedacht. Ook van de Serena is een Nismo-uitvoering in het leven geroepen, maar dat is niet de enige toevoeging aan het Serena-gamma dat morgen zijn publieksdebuut beleeft. Nissan doet er namelijk ook deze Serena e-Power uit de doeken.

De Serena kennen we al als Nissans grootste MPV voor onder andere de Japanse markt. Ook hebben we met de Note e-Power al digitaal kennis kunnen maken met Nissans e-Power-techniek, maar de combinatie tussen de Serena en deze technologie is wél volledig nieuw. Net als de Note e-Power is ook de Serena e-Power in de basis een elektrische variant, al wordt de aandrijflijn bijgestaan door een kleine verbrandingsmotor die dienst doet als range-extender. In de Note e-Power doet een 109 pk en 254 Nm sterke elektromotor dienst als kloppend hart, een exemplaar dat we kennen van de vorige generatie Leaf. In de Serena ligt waarschijnlijk het 150 pk en 320 Nm sterke elektrohart van de nieuwe Leaf. De verbrandingsmotor zal niet als in de Note e-Power een 1,2-liter grote driecilinder zijn om en nabij de 80 pk levert.