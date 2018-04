Vraag naar diesels zakt, ingreep nodig 'Nissan schrapt honderden Britse banen'

Nissan gaat naar verluidt honderden banen schrappen in de grootste Britse autofabriek in Sunderland. Volgens bronnen van persbureau Reuters doet het Japanse autoconcern die ingreep omdat de vraag naar zijn dieselmodellen in Europa tanende is.

In Sunderland laat Nissan de modellen Qashqai en Juke in elkaar zetten. Nissan heeft inmiddels bevestigd dat het werkt aan het op korte termijn terugschroeven van bepaalde fabriekslijnen, maar nadere details zijn niet vrijgegeven. Het heeft in ieder geval niets te maken met de brexit, benadrukte Nissan. Ook komt er voor de Qashqai- en Juke-modellen, in lijn met eerdere plannen, gewoon weer een nieuwe generatie aan. Dat laatste moet de vraag weer aanwakkeren.

Nissan is niet de enige autofabrikant die ingrijpt in het Verenigd Koninkrijk. Onlangs kondigde Jaguar Land Rover al aan ongeveer duizend banen te schrappen. Die grootste autobouwer van Groot-Brittannië vond het nodig zo stevig het mes te zetten in zijn organisatie vanwege ,,aanhoudende tegenwind voor de auto-industrie''.