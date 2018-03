Slideshow

Nissan schetst nieuwe Altima Klaar voor New York International Auto Show

Nissan heeft een schets laten zien van de nieuwe Altima, een auto die over een krappe maand debuteert tijdens de New York International Auto Show.

De Altima is een sedan die we in Nederland eigenlijk helemaal niet kennen. In de Verenigde Staten geldt de auto als Nissans op één na grootste model, een auto die dus tussen de Sentra en de ons bekender klinkende Maxima is geplaatst. De Altima, Nissans alternatief voor auto's als de Toyota Camry en Honda Accord, werd eind 2015 gefacelift en meer in lijn gebracht met zijn al genoemde grotere broer Maxima. Het model zelf stamt in de basis uit 2012 en daarmee is de Altima ouder dan zijn grote rivalen. De Honda Accord en de Toyota Camry kregen vorig jaar immers compleet nieuwe generaties. Tijd voor vernieuwing.

Uiteraard is het design van de straks volledig nieuwe Altima enigszins aangezet, maar het is duidelijk dat het ontwerp van de sedan sterk is beïnvloed door de V Motion 2.0 Concept die Nissan begin vorig jaar aan de buitenwereld liet zien. Op de onthulling van de productieversie, die helaas ook niet naar ons hoekje van de wereld komt, zullen we nog tot eind deze maand moeten wachten.