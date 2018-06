Nog sneller door de bocht Nissan scherpt GT-R Nismo GT3 aan

Nissan gaat vrolijk door met het updaten van de machtige GT-R. Dat geldt voor de straatversie, maar ook voor de GT3-racevariant. Dit is de 2018-versie!

De Nissan GT-R is al sinds 2007 ons, maar ieder jaar kreeg de auto de nodige updates. De GT3-raceversie is met geboortejaar 2012 aanzienlijk jonger, maar ook deze auto ontkomt niet aan de updatedriften van de slimme Nissan-ingenieurs. Nissan meldt dat ten opzichte van de eerdere versie de gewichtsverdeling is aangepakt door de motor verder naar achteren en lager te plaatsen. Ook het onderstel is aangepakt, waardoor nog hogere bochtsnelheden binnen bereik moeten liggen. Nissan rept verder over een brede inzetbaarheid en een bovengemiddelde betrouwbaarheid.

Aan de buitenzijde, die in theorie irrelevant is bij een racer, is de GT-3 eveneens aangepakt. De lamellen boven de voorwielen zijn nieuw en ook de voorbumper en de motorkap zijn anders ingedeeld. De Nissan GT-R in GT3-trim kan door raceteams over de hele wereld worden besteld om ingezet te worden in raceklassen onder het GT3-regelement en kost 60 miljoen Yen, zo'n 470.000 euro.