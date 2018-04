Deels autonoom nu geprijsd Nissan Qashqai nu ook met ProPilot

De Qashqai is Nissans eerste auto in Europa die met ProPilot beschikbaar komt. De cross-over is nu met het semi-autonome systeem te krijgen. Nissan Nederland hangt direct een prijskaartje op de Qashqai.

Medio 2016 presenteerde Nissan in het thuisland een nieuwe generatie Serena, een hier niet leverbare MPV die de boeken in ging als de eerste auto van het merk die beschikbaar komt met het semi-autonome systeem ProPilot. De auto bepaalt in zijn autonome modus zelf of er geremd, bijgestuurd of gasgegeven wordt. Het systeem werkt overigens alleen bij snelheden tussen 30 en 100 km/h. Inhalen doet ProPilot niet. Dankzij ProPilot behoudt de auto zijn positie op de rijstrook, ook in bochten.

Wie minimaal € 43.390 meebrengt naar Nissan, krijgt de sleutels van een Qashqai met het systeem overhandigd. De Qashqai blijft niet de enige in Nederland leverbare Nissan met ProPilot, ook de Leaf komt op termijn met het systeem beschikbaar.