Nissan presenteert 'Smokin Titan' Barbecue en pick-up in één

De Autoshow in Genève is niet de ergste beurs die er deze week is. In Amerika vindt dit weekend namelijk de '2018 Work Truck Show' plaats. Nissan neemt een bijzondere Titan naar de beursvloer mee.

Naar de grootste beurs voor werkvoertuigen neemt Nissan dit bijzondere gevaarte mee. Is het wat het is wat we denken? Jazeker. Nissan trekt de laadbak van de Titan, monteert er een barbeque in en hangt het geheel vervolgens áchter de Titan. Juist, als aanhanger. Reden hiervoor is dat de temperatuur van de barbecue tot 600 graden kan komen. Omwille van de veiligheid is de het geheel achter de auto gehangen.

Op de plek waar voorheen de laadbak zat, monteert Nissan een fornuis. De rest van de Titan wordt volgestopt met zaken als een vriezer, verschillende boxen waar je spullen in kwijt kunt en een keukengootsteen. Heel serieus kunnen we het model niet nemen. Puur een showauto, maar leuk is -ie wel!