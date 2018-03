Variabele compressie voor 'Mid-Size Sedan' Nissan presenteert nieuwe Altima

Slideshow

Sinds de opkomst van SUV’s is de ‘mid-size Sedan’ niet meer de belangrijkste autovorm voor de VS, maar toch is een nieuwe Nissan Altima groot nieuws aan de overkant van de oceaan. Dit is ‘m!

In 2015 bracht Nissan de Altima middels een uitgebreide facelift al in lijn met de modernere en grotere Maxima en de rest van de line-up, nu is het tijd voor een compleet nieuw model. De zesde generatie van Nissans middelgrote sedan oogt een stuk strakker dan voorheen, beschikt over het voor Nissan zo kenmerkende zwarte vlak in de C-stijl en krijgt bovendien een indrukwekkend grote versie van Nissans familiegezicht-grille mee.

Ook Amerikanen ontkomen niet aan downsizing en dus levert de Altima z'n 3.5 V6 in voor een nieuwe en geblazen tweeliter viercilinder met 248 Amerikaanse pk's. Dit is niet zomaar een viercilinder, maar de innovatieve VC-Turbo met variabele compressie die debuteerde in de Infiniti QX50. Nissan/Infiniti is de eerste fabrikant die een motor met variabele compressie in serieproductie neemt. Wie de 2.0 een beetje teveel van het goede vindt, kan opteren voor de basismotor: een 2.5 die er met 188 'hp' ook wat vermogen heeft bijgekregen. Met onder meer rijhulp ProPilot en een noodremsysteem voor bij het achteruitrijden is de Altima zoals we van Nissan gewend zijn ook op tech-gebied weer helemaal bij de tijd. Het strak ogende dashboard krijgt grote sierpanelen mee die indien gewenst in hout kunnen worden uitgevoerd. Het touchscreen van het infotainmentsysteem staat als een los element op het geheel.

In de 25 jaar dat het model bestaat, verkocht Nissan 5,6 miljoen Altima's. De nieuwkomer verschijnt in het najaar bij de Amerikaanse dealers, andere markten - maar niet West-Europa – volgen later.