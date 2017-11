Slideshow

Nissan positief over Europa Groter marktaandeel in het verschiet

Nissans verkoopbaas is positief gestemd over de nabije toekomst van z’n merk in Europa. In 2018 zal de stijgende lijn volgens hem worden voortgezet.

De positieve voorspellingen, die zijn losgelaten tegenover Automotive News Europe, zijn een gevolg van drie nieuwe modellen. Om te beginnen is er de sterk op Europa gerichte nieuwe Micra, daarnaast is er een gefacelifte Qashqai en tenslotte wordt er veel verwacht van de compleet nieuwe Leaf. De elektrische auto bleek het onlangs al boven verwachting goed te doen in landen waar het model al te koop is. Als Nissan in 2018 inderdaad groeit, betekent het dat de stijgende lijn wordt voortgezet. Dit jaar steeg het marktaandeel van het merk in Europa al met 0,1 procent, terwijl het verkoopvolume zelfs 5,4 procent hoger uitkwam, zo destilleert 'Autonews' uit data van ACEA.

Op het Japanse hoofdkantoor van Nissan zullen ze blij zijn met het nieuws, want in het thuisland zijn er genoeg kopzorgen voor het hogere management. Door ondeugdelijk uitgevoerde controles werkt Nissan daar nu aan een enorme terugroepactie waarbij minimaal 1,2 miljoen auto's betrokken zijn. De gemaakte fouten zijn alleen van belang voor de Japanse markt en hebben geen enkel negatief effect op de kwaliteit van de geleverde voertuigen, meldt het merk.