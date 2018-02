Slideshow

Nissan onthult Terra SUV-versie Navara voor Azië

Nissan heeft het doek getrokken van de Terra, een SUV op basis van de hier ook bekende pick-up Navara.

Wie de Navara kent, zal van de aanblik van de Terra niet stijl achterover slaan. Aan de voorzijde komen de twee namelijk grotendeels overeen en ook van opzij is de gelijkenis meteen duidelijk. Het voornaamste verschil is natuurlijk het ontbreken van een open laadbak, wat de ontwerpers dwong tot het tekenen van een compleet nieuwe achterzijde. Liggende achterlichtunits met wat scherpe hoeken en een in de achterklep geplaatste kentekenplaat laten de auto ogen als een echte SUV. De Navara-basis, waar overigens ook de Mercedes-Benz X-klasse en Renault Alaskan op leunen, betekent dat hier een echte body-on-frame-SUV staat. Een alleskunner dus, die in eerste plaats voor China op de markt wordt gebracht. Daar blijft het niet bij, want ook andere Aziatische landen mogen de nieuwkomer verwelkomen. In West-Europa hoef je de Terra niet via de officiële kanalen te verwachten. Nissan beschouwt de presentatie van vandaag nog als een aankondiging en houdt de kaken stijf op elkaar voor wat betreft de aandrijflijnen. Verwacht echter ook hier Navara-techniek, dus afhankelijk van de markt een 2,5-liter benzinemotor of een 2,3- en/of 2,5-liter groot diesel-aggregraat.

Nissan is niet de enige fabrikant die een SUV levert op basis van een (relatief) compacte pick-up. Zo heeft Ford de op de Ranger gebaseerde Everest en levert Toyota de Forturer op het chassis van een Hi-Lux. De levensloop van Nissans variant op dit thema is een interessante. De vorige Navara verscheen als Pathfinder, een stoer ogende SUV die in 2005 ook in Nederland op de markt verscheen. De nieuwe Pathfinder, die in ons land niet verkrijgbaar is, is een stuk groter en heeft een zelfdragende carrosserie. Deze Terra neemt z'n plaats naast de Navara in.