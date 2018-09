Samenwerking met European Space Agency Nissan onthult de Navara Dark Sky Concept

Vorige week kopte Nissan groot aan het begin van een teasercampagne dat er een "out-of-this-world" ontwerp aan zat te komen. Tijdens de Hannover Motor Show onthult Nissan nu het model achter de campagne: de Navara Dark Sky Concept.

Het is de ster van Nissans stand op de bedrijfswagensshow. Het model benadrukt volgens Nissan de kwaliteit van lichte bedrijfsvoertuigen die zij leveren. In de afgelopen drie jaar zag Nissan een omzetgroei van 300 procent op het gebied van de lichte bedrijfswagens. "Nissan is in staat om klanten een oplossing op maat te bieden die beantwoordt aan hun specifieke bedrijfsbehoeften." Om hun woord kracht bij te zetten, ging Nissan de samenwerking aan met de European Space Agency (ESA), waar deze Navara Dark Sky Concept uit voortkwam.

Achter de in het Verenigd Koninkrijk gemaakte Navara hangt een mobiel astronomisch laboratorium. Het gaat hier om een PlaneWave-telescoop in een op maat gemaakte aanhanger. De pick-up kan naar eigen zeggen het rijdende lab overal naartoe brengen, waardoor op elk punt de "donkere lucht" - waar de naam dus vandaan komt - kan worden geobserveerd. De Navara is voorzien van Nissans laatste ProPilot-versie. Naast de concept stalt Nissan versies van de volledig elektrische en reguliere NV200, NV300 en NV400 tentoon op de beursvloer voor lichte bedrijfswagens in Hannover. Alle belangstellenden kunnen van 20 tot 27 september op bezoek in het Exhibition Center in de Duitse stad.