Nissan Note als Cross Gear Opgehoogd voor thuismarkt

Reguliere hatchbacks met een cross-oversausje zijn weer helemaal terug. Nissan voegt in het thuisland een stoer aangeklede variant van de Note aan zijn gamma toe.

In Nederland is de Note niet meer leverbaar, maar dat betekent niet dat Nissan een streep door het model heeft gezet. Zo rolt de praktische hatchback in Mexico én in Japan nog van de band en het is de thuismarkt die door Nissan wordt getrakteerd op deze nieuwe C-Gear-variant.

De Cross Gear is volgens Nissan helemaal klaar voor 'de outdoor-scène'. Zo staat de auto op speciale 15- of 16-inch lichtmetalen wielen en is hij rondom voorzien van donkere kunststof aankleding. Onder andere de wielkastranden, de sideskirts en de bumpers zijn uit het materiaal vervaardigd. Zaken als elektrisch inklapbare buitenspiegels, led-koplampen, een anders afgesteld onderstel, speciale stoelbekleding én vrolijke vloermatten behoren tot de standaarduitrusting. Net als de reguliere gefacelifte Note is ook deze C-Gear als e-Power te krijgen, een hybrideversie waarbij de brandstofmotor eigenlijk alleen dienst doet als range-extender.