Mysterieuze nieuwkomer Nissan met nieuwe EV naar China

Nissan presenteert later deze maand een nieuwe elektrische auto. De debutant is te zien tijdens Auto China, een grote Chinese autobeurs die in de laatste week van april zijn poorten opent.

Nissan meldt vol trots dat het drie elektrische auto's meebrengt naar de beursvloer van Auto China. Een daarvan is de Leaf, een auto die inmiddels al op de Nederlandse wegen te vinden is. De tweede EV is een concept-car, de IMx Kuro. Die laatste is een aangepaste versie van de Kuro Concept. De IMx Kuro konden we tijdens de Autosalon van Genève in maart overigens al van dichtbij bekijken.

Wat de derde EV van Nissan precies is, is tot op heden onbekend. Nissan laat alleen los dat de elektrische nieuwkomer het merk moet helpen om aan de grote Chinese vraag naar elektrische auto's te kunnen voldoen. Dat laatste doet in ieder geval vermoeden dat de auto niet buiten China verkocht gaat worden. We wachten af.

(afgebeeld: de IMx Kuro Concept).