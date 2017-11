Slideshow

Nissan maakt label van Autech Autech en Nismo hand in hand

Nissan legt een grotere focus op Autech, een tuningshoek van het merk dat nu prominenter naar voren wordt geschoven.

Onder de vlag van Nismo, oorspronkelijk alleen een raceafdeling, Nissan al extra sportieve smaken van bestaande modellen. Denk aan de bekende Nismo-variant van de GT-R, al wordt de naam ook toegepast voor tuningkits voor auto's als de Micra, Leaf en zelfs de Patrol. Dan is er Autech, een andere tuningsafdeling binnen Nissan. Het in 1986 als submerk binnen Nissan opgerichte bedrijf houdt zich tevens bezig met het aanpassen van auto's. In het thuisland is ook Autech voortaan een label dat je op bestaande modellen toegepast kan zien worden.

Waar Nissan zich met Nismo vooral op sportiviteit richt, lijkt het merk met Autech die sportiviteit met extra comfort en mooie materialen te gaan combineren. In Japan verschijnt de Serena Autech op de markt als eerste nieuwkomer die volgens het Autech-label is klaargestoomd. Heel veel gaat er vooralsnog niet veranderen. In Japan had Nissan van diverse modellen luxueuzere versies op de verkooplijsten staan die namen kregen als Axis, Rider, Bolero en Mode Premier. Vanaf heden vallen die uitvoeringen in ieder geval onder het Autech-label.