Eerste elektrische auto met vijf sterren Nissan Leaf verdient vijf veiligheidssterren

Slideshow

Hoewel de maand mei alweer in zicht is, maakt EuroNCAP vandaag de eerste testresultaten van 2018 bekend. Het is gelijk een voltreffer, want de nieuwe Nissan Leaf behaalt een topscore.

De Leaf is de eerste auto die wordt beoordeeld aan de hand van de verbeterde en uitgebreide protocollen die de instelling sinds dit jaar hanteert. Met vlag en wimpel is de Nissan geslaagd, want hij gaat naar huis met vijf sterren op zak. Nieuw bij de tests is bijvoorbeeld de detectie op fietsers. Door EuroNCAP wordt er gekeken hoe automatische remtechnologieën reageren op deze zwakkere verkeersdeelnemers. Niet geheel onterecht, want vandaag werd nog bekend dat er meer fietsers dan auto-inzittenden vorig jaar in Nederland het leven lieten. Verder wordt er meer stilgestaan bij de detectie van voetganger in donkere lichtomstandigheden en weegt het aantal intelligente rijtechnieken dat aanwezig is mee bij de beoordeling van de auto's.

Naast het feit dat de Leaf de eerste auto is die vijf sterren weet te behalen met deze aangescherpte criteria, is het ook de eerste volledig elektrische auto met een topscore van vijf sterren. Bij volwassen inzittinde heeft de Nissan een testscore van 93 procent, bij kinderen 86 procent. Binnenkort presenteert EuroNCAP meer testresultaten.

Video