Nissan kondigt Amerikaanse cross-over aan Komt de Kicks naar de VS?

De Amerikaanse afdeling van Nissan plaatst een afbeelding op de sociale kanalen waarmee het de lancering van een nieuwe SUV lijkt aan te kondigen.

Nissan heeft lang geheim weten te houden dat het de Amerikaanse consument tijdens de Los Angeles Auto Show kennis laat maken met iets nieuws. Een afbeelding waarop een auto onder een doek staat, brengt daar verandering in. Welke auto Nissan meebrengt, is vooralsnog niet helemaal duidelijk.

De auto onder het doek lijkt een compacte cross-over te zijn met een relatief vlak liggende achterruit. Het zou goed kunnen dat de auto op de foto's de Kicks is, een auto die Nissan in mei vorig jaar in Zuid-Amerika presenteerde en die inmiddels ook in Mexico, China (met Dongfeng) en vanaf volgend jaar ook in Maleisië van de band loopt. Nissan liet bij de lancering van het model al weten dat de Kicks uiteindelijk in meer dan tachtig markten verkocht gaat worden. Daarmee lijkt de kleine SUV een wereldauto te worden.

De Kicks, die in de Verenigde Staten misschien wel de op leeftijd rakende Juke gaat vervangen, is straks heus niet de enige compacte cross-over op de Amerikaanse markt. Het model zal zich moeten weren tegen auto's als de Jeep Renegade en Chevrolet Trax, al zijn ook de Honda HR-V, Mazda CX-3, Ford EcoSport en Fiat 500X op papier geduchte concurrenten. Of de 4,3 meter in de lange, 1,76 meter brede en 1,59 meter hoge Kicks daadwerkelijk onder het doek staat, weten we zeer snel!