Onderhuids volledig anders Nissan Kicks nu voor India

Met de Kicks heeft Nissan sinds 2016 een vrolijk gelijnde cross-over in het gamma die het niet naar Nederland, maar nu wel naar India brengt. Opvallend gegeven: op de Indiase markt is de Kicks eigenlijk een compleet andere auto.

De Kicks werd in 2016 aan de wereld voorgesteld. De 4,3 meter lange cross-over staat op NIssans V-platform, een basis die we kennen van de Micra en dus ook van de vorige generatie van die auto. Tot zover de internationale versie van de Kicks die Nissan in onder andere grote delen van Zuid-Amerika en zelfs in de Verenigde Staten verkoopt (foto 5 en 6). De auto is nu ook beschikbaar in India, maar daar is de Kicks eigenlijk een ander model.

Althans, op papier. Hoewel de Indiase Kicks vanbuiten sterke overeenkomsten vertoont met zijn al bekende broertje, gaat er onderhuids andere techniek schuil. De Kicks die zojuist voor de Indiase markt is gepresenteerd, staat op het B0-platform dat Dacia ook toepast op de Duster. In India heeft Nissan overigens nog een auto met die techniek in de orderboeken staan: de Terrano, al is die Terrano in feite gewoon een Duster met Nissan-badges.

De Indiase Kicks is 4,38 meter lang en daarmee dus langer dan de reeds bekende versie. Hij meet 1,81 meter in de breedte en is 1,66 meter hoog. Tussen de voor- en achteras bevindt zich een afstand van 2,67 meter, 6 centimeter meer dan bij de internationale Kicks. Op de Indiase motorenlijst komen een 106 pk en 142 Nm sterke 1.5 en een 110 pk sterke 1.5 diesel te staan.

De Kicks is niet het enige recente voorbeeld van een auto die door een fabrikant met een geheel andere technische basis op een andere markt wordt gebracht. Renault verkoopt in Rusland, en in delen van Zuid-Amerika, namelijk de Kaptur. De Kaptur lijkt op onze Captur, maar staat in tegenstelling tot de Captur die je in Europa kunt kopen, op het Duster-platform (foto 7 en 8).