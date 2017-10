Slideshow

Nissan IMx Concept is los Autonoom met suicide doors

Ook Nissan heeft een concept-car klaargestoomd voor de Tokyo Motor Show. We maken in Japan kennis met deze IMx.

De IMx is zoals eerder al werd aangegeven een volledig elektrische cross-over die is uitgerust met autonome techniek. De actieradius moet volgens Nissan op meer dan 600 kilometer liggen.

Het uiterlijk van de IMx laat zich typeren als dat van een cross-over met een sterk aflopende daklijn. De auto is voorzien van zogeheten suicide doorsen her en der komen we designinvloeden van de nieuwe Leaf tegen. Het is die EV waar deze IMx een deel van zijn aandrijflijn mee deelt. Het interieur oogt strak, relatief minimalistisch en futuristisch. We zien houtafwerking, een rond de cockpit lopend OLED-scherm en een wel heel opmerkelijk stuurwiel.

De IMx moet dankzij een "[...] toekomstige versie" van ProPilot geheel zelfstandig door het verkeer kunnen gaan. Het stuurwiel klapt in autonome modus weg in het dashboard en de stoelen worden in dat geval in standje 'achterover leunen' gezet.

Vier elektromotoren zijn samen 436 pk en 700 Nm sterk en zijn uiteraard verantwoordelijk voor de aandrijving. Een totale actieradius van 600 kilometer zou mogelijk moeten zijn.