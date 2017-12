Slideshow

Nissan belicht CES-portfolio Nieuwe technologie 'zet aan tot nadenken'

De eerste week van januari staat in het teken van de Consumer Electronics Show (CES), een beurs waar Nissan een reeks bekende concept-cars én nieuwe technologie presenteert.

Nissan laat weten dat het de nieuwe Leaf tijdens de CES in Las Vegas aan het Amerikaanse publiek voorstelt. Ook is de show het podium waarop de autonome ProPilot-techniek van de vernieuwde Rogue (X-Trail) wordt belicht. Meer bekend 'nieuws' staat er in de vorm van de IMX Concept, een concept-car verpakt als elektrische cross-over waarmee we in oktober al digitaal kennis hebben kunnen maken.

Er is echter één zinnetje dat onze aandacht trekt. Nissan meldt namelijk dat het "interessante technologie meebrengt die betrekking heeft op het besturen van de auto". Het lijkt hier om iets anders te gaan dan puur en alleen autonome techniek zoals we dat al kennen, aangezien het "zal aanzetten tot nadenken". Iets nieuws dus, maar wat het precies is, weten we nog niet. Spannend!