Nieuwe Volvo V60 gesnapt! V60 wordt kleintje V90

De huidige Volvo V60 loopt op zijn laatste benen. Voor het eerst hebben we de volledig nieuwe generatie in beeld!

Volvo is zijn modellengamma behoorlijk aan het vernieuwen. Na de XC90 verschenen de V90 en S90 en inmiddels hebben we al uitgebreid kennis kunnen maken met een nieuwe XC60. Dan is er de XC40, een volledig nieuwe modellijn binnen het Volvo-gamma. De V40 wordt op termijn vernieuwd, maar niet voordat we deze volledig nieuwe V60 kunnen verwelkomen.

De auto hangt nog flink in de plakkers, maar het lijkt erop dat de nieuwe V60 meer dan zijn voorganger op zijn grotere stationbroer gaat lijken. Het ingepakte testmodel vertoont in grote lijnen namelijk behoorlijke uiterlijke overeenkomsten met de V90. Net als de rest van het modellengamma zal ook de nieuwe V60 leverbaar zijn in een Twin Engine-variant. Verder zetten we uiteraard in op een reeks T-benzinemotoren. Volvo liet eerder weten dat het geen nieuwe dieselmotoren meer gaat ontwikkelen. Waarschijnlijk zal de huidige generatie dieselblokken nog wel zijn weg naar de nieuwe V60 vinden.

De nieuwe V60 komt net als de XC60, V90, S90 en XC90 op het modulaire SPA-platform te staan, een andere basis dan het kleinere CMA-platform dat onder de XC40 en straks de nieuwe V40 zit.