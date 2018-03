Slideshow

Nieuwe Volkswagen Touareg laat zich wederom zien Onthulling nadert

Een echte verrassing is het niet meer, maar in aanloop naar de onthulling van de nieuwe Volkswagen Touareg aanstaande vrijdag laten de Duitsers meer zien van de SUV.

We kunnen er eigenlijk niet meer omheen: de nieuwe Touareg staat in de startblokken om zich aan de buitenwereld te laten zien. De afgelopen tijd trakteerde Volkswagen ons al op een schets en een ingepakte variant van de nieuwe SUV. Nu zien we stukjes van de goudkleurige Touareg in een nieuwe video. Veel komt er terug van de beelden die de spionagefotograaf eerder heeft gemaakt. Typische Volkswagen-kenmerken die de Touareg meekrijgt van de tekentafel, zijn een scherpe vouw over de hele flank, forse wielkasten en de neus die we van onder meer de T-Roc kennen. Nieuw zijn wel de knoppen waarmee uit verschillende rijmodi kan worden gekozen.

Nog vier nachtjes slapen, want aankomende vrijdag trekt Volkswagen in China het doek van de nieuwe Touareg. Dan weten we officieel meer.

Video