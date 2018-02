Slideshow

Nieuwe Volkswagen Polo Vivo voor Zuid-Afrika Oude Polo mag nog even mee

De nieuwe zesde generatie Polo is nu ook in Zuid-Afrika op de markt gebracht en dat betekent dat ook de Polo Vivo een generatiewissel doormaakt.

Sinds 2010 voert Volkswagen in Zuid-Afrika twee Polo's naast elkaar, waarbij er slechts één het actuele model is. Met de lancering van de huidige, zesde generatie Polo op de Zuid-Afrikaanse markt wordt zijn voorganger doorgeschoven en ondergebracht onder de naam Polo Vivo. Dat betekent dat de Zuid-Afrikaanse consument afscheid neemt van de vorige Polo Vivo, een opgewarmde versie van de vierde generatie Polo (de 9N). De Vivo werd in 2010 min of meer gelanceerd als opvolger van de Citi Golf, op zijn beurt een opgewarmde Golf I die in Zuid-Afrika werd gebouwd. De vorige Polo Vivo was er als sedan en als hatchback en had ten opzichte van de originele Polo IV een gewijzigde voorzijde (foto 13, 14 en 15). De vijfde generatie Polo is vanaf heden dus de Polo Vivo, voorlopig komt er alleen een hatchbacksmaak.

Waar de vorige Polo Vivo duidelijk een gemoderniseerde variant van de vierde generatie Polo was, is het opwarmgehalte van deze nieuwe Vivo minder prominent aanwezig. De luchtopening in de voorbumper is net even anders van vorm en achterop zou de ruimte voor de kentekenplaat net even breder moeten zijn dan voorheen. Ook zijn minimale wijzigingen doorgevoerd op de achterlichten. De auto komt beschikbaar met een 75 pk en 85 pk sterke atmosferische. Hoger op de ladder staan een 105 pk sterke 1.6 en een 110 pk sterke 1.0 TSI. Die laatste komt alleen in de GT-variant te liggen. De 75 pk sterke 1.4, de 105 pk sterke 1.6 zijn nooit in de Nederlandse vijfde generatie Polo geleverd. Hetzelfde geldt voor de 105 pk sterke 1.0 TSI.

Sinds de lancering van de Polo Vivo in 2010 heeft Volkswagen in Zuid-Afrika 193.343 exemplaren weten te verkopen. Het is al zeven jaar op rij de populairste auto van het land. De vanafprijs van de Polo Vivo op deze pagina ligt op grofweg 12.230 euro.