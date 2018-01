Slideshow

Nieuwe Volkswagen Jetta gepresenteerd Ook Jetta aan de MQB

Groot nieuws voor de Noord-Amerikaanse markt: Volkswagen heeft in Detroit een volledig nieuwe Jetta gepresenteerd.

In ons land kennen we de uitgaande generatie Jetta eigenlijk vooral van de Hybrid, een hybrideversie die wegens bijtellingsgunstige omstandigheden tijdelijk gretig aftrek vond. Tussen 2011 en 2014 stonden van de sedan echter ook reguliere TSI- en TDI-versies op de prijslijst. In grote delen van de wereld is de oorspronkelijk in 2010 gelanceerde Jetta nog altijd te krijgen. Tijd voor vernieuwing!

De nieuwe Jetta maakt bij zijn generatiewissel de overstap naar het alom bekende MQB-platform. Die basis zorgt natuurlijk voor een langere wielbasis en een daarmee gepaard gaande grotere interieurruimte. De wielbasis van deze zevende generatie Jetta is 2,69 meter lang en groeit daarmee 4 centimeter ten opzichte van die van zijn voorganger. De nieuwe Jetta is overgoten met designkenmerken van grote broer Arteon. Led-koplampen zijn overigens standaard aanwezig. Uiteraard is ook het interieur helemaal nieuw. We zien veel trapeziumvormige delen en op net als auto's als de Golf is ook voor de Jetta een digitaal instrumentarium leverbaar.

Op de Amerikaanse motorenlijst zet Volkswagen weer de bekende 1.4 TSI, al krijgt het blok er enkele pk's bij en levert nu 200 pk en 250 Nm koppel. De uitgaande Jetta heeft met die 1.4 TSI de beschikking over 150 pk. Schakelen geschiedt middels een voor de Amerikanen nieuwe handgeschakelde zesbak, al staat ook een achttrapsautomaat op de bestellijst. De vanafprijs ligt in de Verenigde Staten op $ 18.545, omgerekend zo'n € 15.200. Op de Nederlandse markt verwachten we deze Jetta niet tegen te komen.