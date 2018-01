Slideshow

Nieuwe Volkswagen Golf komt volgend jaar Achtste generatie in zicht

Volkswagen pompt 1,8 miljard euro in de ontwikkeling van de achtste generatie van de Volkswagen Golf. Nog een kleine anderhalf jaar duurt het voordat de productie start.

Vandaag onthult Volkswagen op een bijeenkomst met 180 managers en topmannen in Wolfsburg de komst van de nieuwe Golf. Bekend werd dat het nog 75 weken duurt voordat de nieuwe Golf van de productieband rolt. Daarmee komt de onthulling van de nieuwe Golf-familie steeds dichterbij en zal de productie ongeveer in juli 2019 starten. De Golf is sinds 1974 op de markt en wordt sindsdien in 108 landen verkocht. In totaal werden er al meer dan 35 miljoen Golfjes geproduceerd. De fabriek in Wolfsburg blijft de grootste locatie waar de nieuwe Golf zal worden gemaakt. Om het allemaal mogelijk te maken, investeert de Volkswagen Group in totaal 1,8 miljard euro.

Tijdens de bijeenkomst is er ook een schets gepresenteerd, maar veel is daarop niet te zien. Met maar een paar lijnen op papier is het nog even wachten op het ontwerp van de achtste generatie van de Golf. Mogelijk debuteert de Golf VIII tijdens de Autosalon van Genève in maart volgend jaar. We zijn nog in afwachting van een reactie van Volkswagen over de onthulling.