China-explosie Nieuwe Volkswagen Bora in China

Slideshow

Veel nieuws uit China vandaag en de Volkswagen Groep doet op dat gebied een aardige duit in het zakje. Eerder vanochtend maakten we kennis met de Tayron en nu zien we een volledig nieuwe Bora vanuit alle hoeken.

FAW-Volkswagen, naast SAIC-Volkswagen de tweede joint-venture van Volkswagen in China, presenteerde begin 2016 een nieuwe Bora, een auto die geen lang leven was beschoren, zo blijkt vandaag. Nog geen drie jaar na z'n marktintroductie komt FAW-Volkswagen namelijk met een nieuwe generatie Bora op de proppen.

Waar de vorige Chinese Bora nog op het PQ35-platform was geplaatst, een basis die we kennen van auto's als de Golf VI en de tweede generatie Skoda Octavia, staat deze nieuwe Bora net als de recentelijk gepresenteerde Lavida op het MQB-platform. De nieuwe Bora is samen met de CC, de Chinese Arteon, de enige niet-SUV van FAW-Volkswagen. SAIC-Volkswagen heeft op non-SUV-gebied een groter aanbod. Die joint-venture verkoopt niet alleen de Phideon, maar ook de Passat (NMS), de Lamando, de Lavida en de Gran Lavida.

De nieuwe Bora is 4,66 meter lang, heeft een wielbasis van 2,69 meter en is 1,82 meter breed. De auto is leverbaar met zowel een 1.4 als met een 1.5 TSI. Schakelen gaat met een handgeschakelde zesbak of met een zeventraps DCT-transmissie. In een later stadium verwachten we een op deze Bora gebaseerde C-Trek-variant, een stationversie met cross-over-aankleding. Wat formaat betreft is deze Bora te vergelijken met de nieuwe Jetta die in onder andere de Verenigde Staten verkoopt.