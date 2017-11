Slideshow

Nieuwe virtuele hulp Mercedes-Benz Afscheid van instructieboekje

Vanaf nu zijn instuctieboekjes verleden tijd voor Mercedes-Benz, want het merk lanceert nu 'Ask Mercedes'. De app voor smartphones wordt dé mobiele hulp voor elke Mercedes-bestuurder.

Waar we jaar en dag trouw een dik boekwerk in het dashboardkastje hebben liggen, komt Mercedes nu met een moderner alternatief. Echt geen idee hoe de cruisecontrol werkt of hoe je een nieuwe mobiel aansluit op het mediasysteem? Door middel van spraak of al typend je vraag te stellen, weet 'Ask Mercedes' altijd het antwoord. De app maakt hiervoor gebruik van kunstmatige intelligentie en combineert dat met een chatbot. Zo herkent de app jouw stem en kun je zo mondeling een vraag stellen.

Door middel van een onderzoek kwam Mercedes tot meer dan duizend vragen die de bestuurders van hun auto's (blijkbaar) hebben. De chatbot is zo intelligent dat hij vragen zelfs op verschillende manieren herkent. De vraag 'Hoe kan ik zuiniger rijden?' wordt net zo goed opgevat als bijvoorbeeld 'Wat is Dynamic Select?'. Vragen die niet per se over de auto, maar over het bedrijf gaan, kunnen ook worden gesteld. Zo wordt de vraag 'Wie is de directeur van Mercedes?' ook beantwoord door Ask Mercedes.

Nog een stapje verder gaat de app voor bestuurders van een E- of S-klasse. In het interieur herkent de telefoon, door gebruik te maken van de camera van de smartphone, elementen uit de auto en plaatst er zelf informatie bij. Zo kan er live informatie worden opgevraagd over knoppen of functies op het display.

De komende maanden rolt Mercedes de nieuwe functie over steeds meer modellen en landen uit. De functie uit de E- en S-klasse wordt in de toekomst ook beschikbaar voor de andere modellen uit het gamma. Nu is de app nog enkel in het Engels, volgend jaar wordt ook een Duitstalige versie op de markt gebracht. Nog dit jaar wordt de app in Zuid-Afrika en Maleisië op de markt gebracht. Tegelijkertijd wordt de dienst in de Verenigde Staten beschikbaar met een beperkt aantal augmented reality-functies. Wanneer de app in Nederland verschijnt, is nog niet bekend.