Nieuwe Toyota RAV4 gesnapt Met name voor Verenigde Staten zeer belangrijk

Het testwerk met een volledig nieuwe generatie RAV4 is aangevangen. Hoewel de auto in Nederland niet als een dolle loopt, is het in de Verenigde Staten een uiterst belangrijk model voor Toyota.

Elk jaar staat de F-Series van Ford in de Verenigde Staten boven aan de verkoopstatistieken, gevolgd door de Chevrolet Silverado en de pick-ups van Ram. Zo ook in 2017. Waar de Toyota Camry en de Honda Accord elkaar in 2016 nog de tent uit vochten om de titel 'best verkochte personenauto' ging die titel in 2017 onbetwist naar de Toyota RAV4. Maar liefst 352.154 exemplaren vonden een Amerikaanse koper. Nummer twee was de Nissan Rogue (X-Trail) met 329.904 stuks. Om die voorsprong ook in de toekomst te behouden, brengt Toyota naar verwachting in de tweede helft van dit jaar een volledig nieuwe generatie RAV4 op de markt.

De huidige RAV4 rolde eind 2012 voor het eerst van de band en werd in 2013 op de markt gebracht. In 2015 werd een facelift doorgevoerd, waarna de auto ook als Hybrid ten tonele verscheen. Deze nieuwe generatie RAV4 zal vanaf het begin met hybride-techniek leverbaar zijn. Onderhuids komen we een variant van Toyota's TNGA-platform tegen, de modulaire basis die Toyota toepast voor zowel voor-, achter- als vierwielaandrijvers. Over het uiterlijk van de nieuwe RAV4 valt nog erg weinig te zeggen, want daarvoor hangt de auto nog te veel in de plakkers.