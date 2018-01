Slideshow

Nieuwe Toyota Corolla speelt buiten Onthulling in 2020

Toyota is bezig met de ontwikkeling van de nieuwe Corolla. Waar de sedan in ons land al een tijdje niet meer in de showrooms staat, zien we hier de twaalfde generatie volgeplakt met camouflagemateriaal.

In 2010 maakte de Corolla in ons land plaats voor de Auris. Wie echter op de modellenlijst van andere landen een kijkje neemt, ziet de Corolla nog wel staan. In 2016 rolden er zelfs 44 miljoen nieuwe Corollas van de band. De huidige generatie stamt uit 2013 en kreeg in 2016 een facelift. Deze gecamoufleerde sedan neemt straks het stokje van dat model over.

Bekend is dat de Corolla gebruikt maakt van het nieuwe modulaire TNGA-platform waar ook de nieuwste Prius en Camry op staan. Over het motorenaanbod is verder nog niet veel bekend. Verwacht wordt er dat onder de kap van Toyota's nieuwste Corolla de bekende 1,8-liter benzinemotoren zullen liggen. Daarnaast is de komst van een hybrideversie vrijwel zeker.

De nieuwe Corolla wordt later in de gloednieuwe fabriek in Alabama gemaakt. Deze fabriek wordt in samenwerking met Mazda uit de grond gestampt. Na eerdere aankondigingen werd vorige week definitief bekend waar de fabriek wordt gebouwd: in Huntsville.