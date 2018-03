Opvolger voor leaselieveling Nieuwe Toyota Auris TS in beeld

De Toyota Auris TS is, mede dankzij z’n lage verbruik en daarmee samenhangende voordelen, nog altijd een belangrijk onderdeel van het Nederlandse straatbeeld. Goed nieuws voor trouwe Auris-klanten: het nieuwe model is onderweg!

In Genève presenteerde Toyota de hatchbackversie van de volledig nieuwe Auris. Het model is langer, breder en lager dan voorheen en oogt dankzij onder meer een opmerkelijk front en een sportief achterwerk aanzienlijk brutaler dan z'n voorganger. De verwachting is dat de stationwagenversie, die we tot nader order ook maar 'TS' zullen noemen, dat brutale randje behoudt. De auto op de exclusief op deze site te vinden spionagebeelden is nog heftig gecamoufleerd, maar laat weinig verrassingen zien. De achterruit ligt niet als bij de hatchbackversie vrij vlak en natuurlijk is de overhang achter een stuk langer dan bij die auto. Waar de kentekenplaat bij de hatchbackvariant in de bumper huist, krijgt het ding bij de stationwagenversie een plekje in de klep. Dit onderscheid wordt ook bij het huidige model gemaakt.

Uiteraard zal de ruimere versie van de Auris de beschikking krijgen over de motoren die ook in de reguliere versie worden geleverd. Dat betekent dat we een 1.2T-benzinemotor en niet één, maar twee verschillende hybrideversies kunnen verwachten. De zwakkere levert 122 pk, terwijl de sterkste van de twee maar liefst 180 pk mobiliseert.