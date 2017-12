Slideshow

Nieuwe topman voor Audi Sport Interne opvolger

Audi Sport GmbH, voorheen Quattro GmbH, heeft een nieuwe topman. Michael-Juliuz Renz volgt Stephan Winkelmann op.

In oktober werd bekend dat voormalig Audi Sport-CEO Stephan Winkelmann vanaf volgend jaar aan het roer komt te staan bij Bugatti. Nu is bekend wie in zijn voetsporen treedt, de zestigjarige Michael-Juliuz Renz.

Renz is geen vreemde bij Audi. In 2015 werd hij aan de top gezet van de Audi Sales Division in China. Daarvoor was Renz verkoopdirecteur bij Audi Duitsland en gaf hij leiding aan de marketingafdeling van het merk. Op 1 maart treedt hij in functie.