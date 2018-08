Tussen CR-V en Pilot Nieuwe SUV van Honda gesnapt

Honda is in de Verenigde Staten aan het testen geslagen met een vooralsnog onbekende nieuwe SUV.

SUV's en andere hoogpotigen: je kunt er als autofabrikant tegenwoordig maar beter te veel dan te weinig van in je showrooms hebben staan. Honda lijkt zijn SUV-aanbod uit te breiden met een nieuw model, een auto die gezien zijn formaat tussen de CR-V en de grotere, bij ons niet leverbare Pilot komt te staan.

Honda levert in de Verenigde Staten de hier bekende HR-V, de tevens bekende CR-V en de onlangs gefacelifte Pilot. Het nieuwe, nog naamloze model gebruikt naar verluidt dezelfde basis als de Pilot. Dat zou betekenen dat ook hier in de neus een 3,5-liter V6 is geplaatst.

Mogelijkerwijs haalt Honda voor zijn nieuwe SUV modelnaam Passport uit de mottenballen. Tussen 1994 en 2002 paste het merk die naam toe op een SUV die op de Isuzu Rodeo gebaseerd was. In Nederland kenden we destijds de Opel Frontera als Rodeo-derivaat. De productieversie van deze nieuwe SUV verwachten we overigens niet in Nederland.