Slideshow

Nieuwe SsangYong Actyon Sports gesnapt Rexton-techniek met laadbak

Op de Instagram-pagina van een Koreaanse autohandelaar is een afbeelding verschenen van de hagelnieuwe pick-up van SsangYong.

In maart dit jaar sprak AutoWeek met Dan H. Rim, Senior Executive Director Export van SsangYong, die wist te melden dat SsangYong ieder jaar met een nieuw model op de proppen komt. Dit jaar maakten we kennis met de volledig nieuwe Rexton en voor volgend jaar staat de nieuwe Actyon Sports op de rol. Die pick-up is al eens in camouflagetrim gesnapt, maar nu is de auto ook zonder plakkers op de Zuid-Koreaanse wegen opgedoken.



Voorlopig moeten we het nog even doen met een afbeelding van de achterkant van de nieuwe Actyon Sports, een auto die in Zuid-Korea Rexton Sports gaat heten. Het feit dat SsangYong ook de naam 'Rexton' toepast op het model, heeft natuurlijk een reden. De nieuwe pick-up deelt namelijk zijn genen met die nieuwe SUV. De auto komt in twee lengtematen beschikbaar waarbij de korte schroefveren krijgt en '[...] op comfort is gericht'. De lange variant heeft een grotere laadbak en beschikt over bladveren voor het betere sjouwwerk. Een nieuwe samenwerking met Saudi National Automobile Manufacturing maakt zorgt ervoor dat de pick-up ook in Saudi Arabië gebouwd gaan worden. Dit zal volgens SsangYong pas in 2020 gebeuren.

Het feit dat de techniek van de Rexton afkomstig is, wijst ook op de komst van diens 181 pk sterke 2,2-liter grote dieselmotor en de 225 pk sterke 2,0-liter grote benzinemotor, al is de komst van die benzineversie naar ons land onwaarschijnlijk. Komend jaar vindt de pick-up zijn weg naar ons deel van de wereld.