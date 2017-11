Slideshow

Nieuwe Porsche 911 Turbo gesnapt Evolutie

Het is inmiddels al twee jaar geleden dat Porsche de 911 een facelift gaf. Achter de schermen wordt hard gewerkt aan een nieuwe generatie. Onze spionagefotograaf heeft de nieuwe 911 Turbo voor de lens gekregen.

Uit eerdere spyshots van de volgende generatie 911 konden we al afleiden dat het model bij zijn generatiewissel standaard zal beschikken over achterlichten die over de gehele breedte van de achterzijde lopen. De lijn die Porsche met de gefacelifte huidige 911 is ingeslagen, wordt uiteraard doorgezet. Dat betekent: kleinere turbomotoren voor de Carrera. Carrera S en GTS. Natuurlijk verwachten we opnieuw de bekende Turbo, Turbo S en GT3's in het 911-portfolio tegen te komen.



Het is het heftige bumperwerk dat de ware aard van deze nieuwe 911 Turbo verraadt. Achterin komt een zescilinder boxermotor te liggen die wat kracht betreft natuurlijk de huidige 911 Turbo overtreft. De Turbo levert 540 pk, terwijl de Turbo S 580 pk mobiliseert. We zetten voor de nieuwe Turbo in op een vermogen van rond de 600 pk. De Turbo S kruipt dan algauw richting 650 pk. Slik...

Omstreeks 2019 verwachten we de nieuwe 911 op de markt.