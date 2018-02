Slideshow

Nieuwe Porsche 911 Turbo gesnapt Geblazen en gevleugeld

Porsche is nog altijd druk in de weer met het moderniseren van zijn 911-gamma. We wachten nog op een vernieuwde GT3 RS, een model dat waarschijnlijk als uitzwaaimodel van de huidige generatie 911 zal gaan dienen. Een nieuwe 911 zit het in het vat en het is de nieuwe 911 Turbo die hier in testpak is opgedoken.

Het is niet de eerste keer dat Porsches nieuwe 911 opduikt en ook de nieuwe 911 Turbo is al eerder voor de lens van onze spionagefotograaf verschenen. Uit die eerdere afbeeldingen konden we al opmaken dat de 911 achterlichtunits krijgt die over de gehele breedte van de achterzijde lopen. Die exemplaren zijn ook nu weer duidelijk zichtbaar. Daarboven krijgt de auto een forse achterspoiler. Dat laatste wijst natuurlijk op de aanwezigheid van een beul van een geblazen zescilinder boxermotor achterin. Dit is namelijk de 911 Turbo.

Het heftig ogende bumperwerk rond de auto, dat overigens iets afwijkt van de bumpers die we eerder op een gecamoufleerde 911 Turbo zagen, geeft de auto ook van buiten extra pit. De huidige Turbo is 540 pk sterk, terwijl de Turbo S 580 pk genereert. Kijk niet gek op als de volledig nieuwe 911 Turbo over om en nabij de 600 pk komt te beschikken. De nieuwe 911 verwachten we omstreeks 2019 op de markt.

Niet alleen vanbuiten wordt de 911 vernieuwd, ook het interieur gaat behoorlijk op de schop. Eerder gaven spionagefoto's al vrij dat de 911 de beschikking krijgt over diverse digitale displays, onder meer in het instrumentarium. Aanvankelijk verschijnen de Carrera en Carrera S op de markt, gevolgd door steeds snellere smaken. Een Turbo, Turbo S, GT3 en GT3 RS zitten natuurlijk in het vat, maar reken op een reeks extra 911-variaties, zoals de T, de R en misschien wel de GT2.