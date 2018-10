Nog even geduld Nieuwe Porsche 911 GT3 gesnapt

Het uiterlijk van de nieuwe Porsche 911 ligt al enige tijd op straat, maar er zijn nog genoeg 911-derivaten die nog in beeld moeten komen. De nieuwe 911 GT3 is een van die varianten die we vandaag voor het eerst in beeld zien.

De nieuwe Porsche 911 is al diverse keren praktisch ongecamoufleerd opgedoken en daarmee zal de onthulling van de nieuwe 911, generatie 992, vooral nieuwe informatie over de techniek opleveren. Natuurlijk zit er weer een enorm aantal 911-versies aan te komen. Een daarvan is de extreme 911 GT3, een auto die nu in de directe omgeving van de Nürburgring-Nordschleife is opgedoken.

Voordat Porsche het Touring Package introduceerde op de huidige generatie 911 GT3, was die extreme variant vooral te herkennen aan de fikse taartschep die achterop de kont een plek kreeg. Dat Touring Package, dat van de 911 GT3 een veel ingetogener verschijning maakt, is duidelijk niet aanwezig op dit testexemplaar van de nieuwe 911 GT3. De 911 is rondom voorzien van afwijkend bumperwerk en heeft net als de reguliere nieuwe 911 een over de gehele breedte van de achterkant lopende lichtbalk.

Het is nog even de vraag of de boxermotor van de nieuwe GT3 opnieuw een atmosferisch blok zal zijn of dat er toch sprake is van een turbo. Het ligt in de lijn der verwachting dat Porsche de 4,0-liter zescilinder van de huidige 911 GT3 aanpast voor zijn opvolger. Schakelen zal dan opnieuw middels een PDK-automaat of met de hand gaan.

De onthulling van de nieuwe generatie 911 zal niet lang meer op zich laten wachten. Op de GT3-variant zullen we nog zeker een jaartje moeten wachten. Gelukkig heeft Porsche alle gelegenheid om in de tussentijd versies als de Turbo, Turbo S en de GTS te presenteren.