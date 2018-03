Groot zwaailicht is terug Nieuwe politie-Audi vanuit alle hoeken

Het moment is daar: de politie zwaait de Volvo V70 uit. Nu zien we zijn opvolger, de Audi A6, vanuit alle hoeken.

Reden nummer één voor de politie om over te stappen op de Audi A6 3.0 TDI Avant Quattro S-tronic zijn de prestaties van de Duitser. Menig plofkraker of overvaller kiest voor een snelle vluchtauto. Met een topsnelheid van 250 km/h en een 0-100-tijd van 5,5 seconden is het voor de politie nu een eerlijker kat-en-muisspel dan voorheen. Binnen enkele maanden wordt de eerste Audi in gebruik genomen. De komende jaren vinden we dus nog wel Volvo's op de weg, maar deze maken één voor één plaats voor hun opvolger.

Met een budget van € 80.000 (inclusief ombouw), heeft de politie een goede deal weten te sluiten met de importeur. Wie het kenteken van de stationwagen door een zoekmachine haalt, ziet dat de A6 zonder ombouw namelijk al een prijskaartje van bijna 85 mille heeft. Door de ombouw is de Audi nu 350 kilogram aangekomen, maar ook licht bepantserd. De auto's gaan 250.000 kilometer of 5 vijf jaar in dienst. Die vijf jaar gaan ze waarschijnlijk nooit aantikken, want gemiddeld zet een KLPD-voertuig jaarlijks een ton op de teller. Cosmetisch valt de bestickering natuurlijk uiteraard op. Ook is de brede lichtbalk terug van weggeweest, want op de Volvo zat één kleiner blauw licht op het dak. Binnenin krijgen politieagenten een extra scherm en vinden we her en der kleinere aanpassingen.