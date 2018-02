Slideshow

'Nieuwe Peugeot 508 naar Genève' 508 wordt geen SUV

Peugeots in 2010 gelanceerde huidige generatie is aan vervanging toe en het lijkt er sterk op dat we een opvolger al snel gaan zien.

Peugeot zou de compleet nieuwe 508 namelijk meebrengen naar de Autosalon van Genève die straks in maart zijn poorten opent voor het publiek. Dat blijkt uit berichtgeving van Automotive News, dat zich baseert op 'bronnen' die nauw in contact staan met Peugeot.

De nieuwe 508 komt logischerwijs op de modulaire EMP2-basis te staan, een basis waarop onder andere de Peugeot 308, maar ook de DS7 Crossback, Opel Grandland X en de nog in ons land te verschijnen Citroën C5 Aircross zijn geplaatst.

Eerder kreeg onze spionagefotograaf al een ingepakte nieuwe 508 in beeld en daarmee werd bevestigd dat Peugeot het model geen SUV-opvolger geeft. Zustermerk Citroën zet nóg meer in op SUV's en heeft vooralsnog alleen de C5 Aircross als C5-opvolger gepresenteerd. Die auto komt in 2018 naar Europa.De 508 heeft designinvloeden van de Instinct Concept die we vorig jaar in Genève zagen. Dat betekent dat Peugeots designtaal op de nieuwe D-segmenter net even strakker zal ogen dan de tekenstijl die we nu van het merk kennen. Uiteraard krijgt de 508 de iCockpit, net als de rest van het Peugeot-gamma, in zijn binnenste.

Waarschijnlijk gaat Peugeot de nieuwe 508, net als het huidige model, weer bouwen in het Franse Rennes. Het ligt in de lijn der verwachting dat Peugeot ook weer een SW-versie gaat voeren.