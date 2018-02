Slideshow

Nieuwe Peugeot 508 duikt op Nieuwe generatie in Genève

Peugeot stelt tijdens de Autosalon van Genève een volledig nieuwe 508 aan het publiek voor. Nu is het eerste beeldmateriaal van die auto op internet verschenen.

Diverse Franse media tonen vandaag een afbeelding van wat de achterzijde van een volledig nieuwe 508 moet zijn, een auto die begin maart op de beursvloer van de Autosalon van Genève wordt gepresenteerd.

De 508 die momenteel nog in de showrooms van Peugeot staat, verscheen daar voor het eerst in 2010. Eind 2014 werd het model gefacelift, een bijpuntsessie waarbij zowel voor- als achterzijde van de auto danig veranderden. De nieuwe 508 komt op het EMP2-platform van de PSA Groupe te staan. Die basis kennen we van auto's als de 308, DS7 Crossback en Grandland X. Ook de Citroën C5 Aircross staat op dat platform. De 508 krijgt zo te zien verlichting in de stijl van de units achterop de 3008 en 5008. Daarnaast zal de auto doorspekt zijn met designinvloeden van de Instinct Concept die we vorig jaar in Genève zagen. Tevens is de i-Cockpit in beeld verschenen, het typische Peugeot-interieur dat in aangepaste vorm ook in de 508 een plek krijgt.

Waarschijnlijk gaat Peugeot de nieuwe 508, net als het huidige model, weer bouwen in het Franse Rennes. Het ligt in de lijn der verwachting dat Peugeot ook weer een SW-versie gaat voeren. Nog even geduld, spoedig weten we meer!