Zelfde gezicht als 3008 en 5008 'Nieuwe Peugeot 208 is klaar'

Peugeots hoofd van de ontwerpafdeling, Gilles Vidal, heeft verklapt dat de gloednieuwe Peugeot 208 klaar voor productie is. Nog voor de jaarswisseling zou de lancering van de auto op de agenda staan.

Vidal zei dat tijdens een interview met Automotive News. Over het ontwerp laat de Fransman uiteraard weinig los. Wel zegt hij dat met de nieuwe 208 dezelfde weg als met de nieuwste 3008 en 5008 wordt ingeslagen. Waarschijnlijk tekende het team van Vidal dus een hoekige neus met daarin een opvallende grille, de typische Peugeot-koplampen en een geheel nieuw interieur volgens het i-Cockpit-principe. Het ontwerp van de nieuwe hatchback is naar verwachting wat minder rond en daarmee een stukje stoerder. Waar de eerste 208 er als drie- en vijfdeurs was, komt de nieuwe generatie er enkel met vijf portieren. Bij de huidige 208 nam Peugeot reeds afscheid van de driedeurs.

In 2011 werd de Peugeot 208 voor het eerst aan het publiek getoond, om in 2012 op de Nederlandse markt te verschijnen. Na de wat plompe 207 had Peugeot nu een frisser model in het gamma. De auto slankte ten opzichte van zijn voorganger flink af. In 2015 kreeg het model een subtiele facelift waarbij bumper- en lichtpartijen werden aangepakt. Waar de 207 ook als cabriolet en stationwagen rondreed, verdwenen deze carrosserievarianten bij de 208. Wel kwam er een 208 GTI, die het in AutoWeek 18 van dit jaar nog opnam tegen de Toyota Yaris GRMN en Renault Clio RS. De Peugeot ging er met de winst vandoor. Op basis van de nieuwe generatie 208 verschijnt er ook een Opel Corsa. Opel kondigde voor die auto een elektrische versie aan. De kans is dus groot dat Peugeot ook op de proppen komt zetten met een stekker voor de 208.