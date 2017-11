Slideshow

Nieuwe Perodua MyVi gepresenteerd Meer op eigen benen

Een belangrijk moment in Maleisië: Perodua heeft een volledig nieuwe MyVi gepresenteerd!

Peroduo zegt ons in Europa niet veel, maar het in Maleisië de grootste autofabrikant. Vorig jaar was het merk er goed voor een marktaandeel van ruim 40 procent. Een aanzienlijk deel van de verkopen valt toe te schrijven aan de MyVi, een compacte hatchback die van oudsher zijn techniek deelt met de Daihatsu Boon, een auto waarvan wij de eerste generatie kennen als de tweede generatie Sirion. Zijn we er nog? Waar de vorige generaties MyVi in feite nog gerebadgete Daihatsus Boon waren, is deze nieuwe derde generatie meer op eigen leest geschoeid.

Het is voor het eerst dat de MyVi een geheel in Maleisië ontworpen koets én interieur krijgt. Een deel van het vorige Daihatsu-platform is overigens intact gebleven. Volgens Perodua is echter 70 procent van de technische basis helemaal nieuw. De hatchback meet 3,9 meter in de lengte, is 1,74 meter breed en 1,52 meter hoog. Daarmee is de auto maar liefst 21 centimeter langer dan zijn voorganger. De wielbasis neemt ten opzichte van de vorige generatie MyVi toe van 2,44 naar 2,50 meter. De grotere wielbasis en de grotere buitenmaten zorgen uiteraard voor meer interieurruimte. Zo neemt de bagageruimte met 69 liter toe tot 277 liter. Wie de achterbank platgooit, moet 832 liter aan spul mee kunnen zeulen.

Op de motorenlijst verschijnen twee VVTI-i motoren van de planken van de planken van Japanse partner Daihatsu: een 94 pk sterke 1.3 en een 102 pk sterke 1.5. Schakelen gaat met een handgeschakelde vijfbak, al is voor de 1.5 ook een viertrapsautomaat beschikbaar.

De vanafprijs van de MyVi is vastgesteld op 44.300 MYR, omgerekend zo'n € 9.015.