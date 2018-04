Drieling voortaan vierling? Nieuwe Opel Vivaro in 2019 op de weg

Met PSA's grote overname van Opel staat het volgende project op de agenda. Halverwege volgend jaar komt er namelijk een nieuwe Vivaro. De bestelbus is nog geen vier jaar oud, maar wordt binnenkort toch opgenomen in een andere familie.

Sinds zijn introductie in 2001 stroomt er al Frans bloed door de aderen van de Vivaro. Hij deelt namelijk sinds dag één zijn genen met de Renault Trafic. Aan deze samenwerking lijkt nu een eind te komen, want PSA laat weten dat het in 2019 het doek van een nieuwe Vivaro trekt. Het huidige model kennen we sinds 2014 en is dus nog te jong voor een nieuwe generatie. Het is dus aannemelijk dat PSA de Vivaro, net als eerder de Combo, naar zich toe gaat trekken. De Combo maakt nu deel uit van de driehoeksverhouding tussen de Citroën Berlingo en Peugeot Rafter. Hoogstwaarschijnlijk zien we bij de nieuwe Vivaro veel terug van de Peugeot Traveller, Citroën Spacetourer en Toyota ProAce die we sinds 2016 van PSA kennen.

Wat we wel zeker weten, is dat de productie van de nieuwe bus in het Engelse Luton gestationeerd blijft. Na een investering moet de capaciteit in de fabriek met 40.000 eenheden groeien. In 2017 rolde er 60.000 keer een Opel of Vauxhall Vivaro van de band, dat moeten er 100.000 worden. Het moederbedrijf laat weten dat het om "100.000 voertuigen per jaar gaat die op PSA's EMP2-platform staan." De kans bestaat dus dat ook de Traveller, Spacetourer en ProAce met ditzelfde platform hier gebouwd gaan worden. Halverwege 2019 onthult Opel de nieuwe bus.