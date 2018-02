Slideshow

Nieuwe Opel Combo Tour gepresenteerd Op Franse leest geschoeid

Opel presenteert een volledig nieuwe Combo Tour, een auto die wegens de inlijving van het merk in de PSA Groupe voor het eerst volledig op Franse leest is geschoeid.

Vorige week kondigde de PSA Groupe aan dat het op korte termijn drie nieuwe LAV's zou presenteren, Leisure Activity Vehicles voor de merken Peugeot, Citroën en Opel, waarvan de eerste enkele dagen later werd gepresenteerd: de personenversie van de nieuwe Citroën Berlingo. Nu presenteert Opel zijn nieuwkomer: de Combo Tour.

De nieuwe Combo Tour - bestelversie Combo volgt later - deelt zijn basis met zijn Franse broers en dat betekent dat Opels nieuwe 'ludospace' gebruikmaakt van de EMP2-basis die ook onder modellen als de 308, 3008, 5008, Citroën C5 Aircross en de DS7 Crossback zit. Niet langer is de Combo dus, zoals het uitgaande model, een gerebadgede Fiat Doblo. De Combo Tour krijgt een snuit waarin duidelijk overeenkomsten te zien zijn met bijvoorbeeld de Mokka X en, in iets mindere mate, de Crossland X. De rest van de auto is net als bij de al gepresenteerde nieuwe Berlingo weinig verrassend ten opzichte van de vorige generatie Berlingo en Partner.

De nieuwe Combo Tour is, inderdaad net als de Berlingo, leverbaar in een 4,40 meter lange en een 4,75 meter lange uitvoering met twee schuifdeuren. Tevens is de Combo Tour als vijf- en als zevenzitter te krijgen, zowel in de korte als de lange versie. De korte variant heeft een 597 liter grote bagageruimte, terwijl de lange variant, met alle drie de zitrijen in gebruik 850 liter aan spul mee kan zeulen. Door de stoelen achterin om te klappen kan in de korte en de lange variant respectievelijk 2.126 en 2.693 liter mee. Tegen betaling is een te openen achterruit verkrijgbaar.

De generatiewisseling geeft de Combo Tour toegang tot een hele rits voor het model nieuwe veiligheidssystemen. De lijst systemen bestaat uit onder meer uit een vermoeidheidsassistent, een achteruitrijcamera, Forward Collision Alert, adaptieve cruisecontrol en verkeersbordherkenning. Verder maakt de auto kennis met zaken als verwarmbare voorstoelen en een verwarmbaar stuurwiel, een stuurwiel dat met leer is omhuld, een glazen panoramadak en een head-up display. Vierwielaandrijving blijft een onbekend gegeven voor de Combo Tour; wel krijgt de auto IntelliGrip mee, een speciale optionele tractiecontrole die in combinatie met de automaat te krijgen is.

Opel stelt diverse infotainmentsystemen beschikbaar waarbij het grootst leverbare scherm 8 inch meet. De systemen kunnen alle overweg met Apple CarPlay. Meer gemak komt, optioneel, van een 230 volt stopcontact en van een inductiepad om smartphones op te laden.

Op de motorenlijst zet Opel - je raadt het nooit - benzine- en dieselmotoren, alle geblazen blokken. Waarschijnlijk gaat het om de 1.5 BlueHDi diesel en de 1.2 PureTech-benzinemotor. Die laatste is er bij Citroën in ieder geval met 110 en 130 pk. De diesel is er met vermogens van 75, 100 en 130 pk. Schakelen gaat in principe met een hangeschakelde vijf- of zesversnellingsbak. De achttrapsautomaat is een optie.