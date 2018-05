Ook uitrusting aangevuld Nieuwe motoren voor Range Rover Velar

Slideshow

Land Rover voert een reeks wijzigingen door op de Range Rover Velar. De auto krijgt zowel een nieuwe benzine- als dieselmotor.

Momenteel omvat het motorenpalet van de Range Rover Velar al een relatief uitgebreide reeks benzine- en dieselmotoren. Zo is de auto leverbaar als P250, P300, P380 en als D180, D240 en D300. Daar worden nu een P340 en een D275 aan toegevoegd.

De D275 is een 3,0-liter grote V6 diesel die 275 pk en 625 Nm koppel levert. De nieuwe dieselversie sprint in 7 tellen naar een snelheid van 100 km/h en geeft de Velar een topsnelheid van 218 km/h. Het gemiddeld verbruik moet op 6,6 l/100 km liggen. De nieuwe P340 perst, je raadt het al, 340 pk en 450 Nm uit een 3,0-liter grote V6 met supercharger. Deze variant heeft in 6,2 tellen een snelheid van 100 km/h op de klok en loopt door tot 234 km/h. Het gemiddeld verbruik ligt op 8,3 l/100 km.

Verder zet Land Rover nieuwe interieurbekleding op de leveringslijst en wordt adaptieve cruise control met Steering Assist en Stop & Go aan de lijst met hebbedingetjes toegevoegd. De standaarduitrusting wordt overigens uitgebreid met parkeersensoren aan zowel voor- als achterzijde, een achteruitrijcamera, een noodremsysteem, Lane Keep Assist en Driver Condition Monitor. Nieuw in combinatie met bepaalde motorversies is het optionele Adaptive Dynamics-systeem dat actieve dempers naar de Velar brengt. Luchtvering is voortaal ook te krijgen op alle Velars met V6-motoren én de viercilinder diesel met 240 pk en de viercilinder benzineversie met 300 pk. Land Rover monteert verder een 82 liter in plaats van een 63 liter groet brandstoftank in de P250, P300, P340 en P380.

Informatie voor de Nederlandse markt volgt spoedig.